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19:23, 16 августа 2024Экономика

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина купила роскошную квартиру

Певица Анна Калашникова купила квартиру в Москве за 250 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Калашникова купила роскошную квартиру в Москве за 250 миллионов рублей. С этим событием ее поздравил бывший возлюбленный, певец Прохор Шаляпин своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о шестикомнатном объекте, расположенном в элитном жилом комплексе на берегу Москвы-реки. Его площадь — 300 квадратных метров. В квартире уже есть вся необходимая мебель. Интерьер выполнен в белом, бежевом и небесно-голубом тонах. С балкона открывается вид на Москву-реку.

Шаляпин провел подписчикам видеоэкскурсию по квартире. «Я в восторге и просто в шоке — вот Аня пела и напела», — заявил он. Калашникова, которая тоже попала в кадр, пошутила о том, как ей удалось купить элитное жилье. «Как сейчас модно говорить, я ее намечтала, долго пускала шары в небо, слушала мантры, ставила пиявки», — посмеялась она.

По информации Telegram-канала «Звездач», примерная стоимость квартиры составляет 250 миллионов рублей.

Ранее в августе телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос подписчицы о том, откуда у нее появились деньги на новую квартиру.

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      Полина Кислицына
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