Началась экологическая экспедиция «Роснефти» по изучению популяции белого медведя

В поселке Диксон началась экологическая экспедиция «Роснефти»

В поселке Диксон Красноярского края стартовала научно-исследовательская экспедиция «Роснефти» по изучению и мониторингу популяции белого медведя Карского моря. Впервые на северо-западном побережье полуострова Таймыр будет проведен полномасштабный авиаучет распределения и численности животных на суше в безледный период.

Экспедиция организована Арктическим Научным Центром компании в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем, получившей название «Тамура». Полевые работы проведут ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Обследование прибрежной территории и прилегающих островов Карского моря будет вестись с борта вертолета компании «РН-Ванкор». Участники экспедиции с помощью фоторегистрации оценят половозрастной состав медведей и их общее состояние. Также будет проведена безопасная для здоровья животных иммобилизация отдельных особей, чтобы у ученых была возможность отобрать пробы крови и шерсти для лабораторных, в том числе генетических, исследований. Это позволит сделать объективные выводы о состоянии здоровья краснокнижных хищников.

Для мониторинга сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления на ряд особей будут надеты передатчики со спутниковыми радиометками. Впервые в российской практике планируется оснастить передатчиками не только самок, но и установить ушные радиометки на самцов.

Продолжение работ по изучению популяции белых медведей Карского моря запланировано на весну 2025 года, но уже в привычных для животных условиях — на припайном и дрейфующем морских льдах.