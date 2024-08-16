Голый россиянин под марихуаной решил изнасиловать корову в Таиланде и попал на видео

Голый российский турист под воздействием марихуаны решил изнасиловать корову в Таиланде и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в поле возле города Сураттхани на юге страны. Днем 15 августа 26-летний Евгений Кувшинов разделся и подошел к быку, но потом передумал и переключил внимание на корову, привязанную к деревянному забору. Турист попытался забраться на нее, однако животному происходящее не понравилось.

На видео видно, как корова нападает на обнаженного мужчину, пока тот держится за рога руками и обхватывает ногами ее шею. Обеспокоенные местные жители, наблюдавшие за сценой, вызвали полицию. Прибывшие на место врачи скорой отвезли Кувшинова в больницу с травмами ягодиц, но доктора не захотели его осматривать из-за агрессивного поведения. Они предположили, что он хотел заняться сексом с коровой.

Полицейские нашли в машине россиянина марихуану и допустили, что он употребил ее незадолго до инцидента.