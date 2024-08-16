МИД Израиля признал неизбежность полномасштабной войны с Ираном

Полномасштабная война Израиля и Ирана неизбежно начнется. Об этом в интервью журналу Newsweek сообщила специальный представитель МИД Израиля Флер Хассан-Нахум.
«Это неизбежно», — сказала израильский дипломат.
По ее словам, в этой ситуации США должны «с помощью оборудования, которое есть только у Америки» уничтожить всю инфраструктуру ядерной программы Ирана. «Мы не можем сделать это самостоятельно», — добавила Хассан-Нахум.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Иран не отказался от плана по нападению на Израиль.