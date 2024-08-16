Минобороны показало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области

МО РФ показало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры уничтожения позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области Украины.

В ведомстве уточнили, что средства разведки вскрыли позицию дивизиона ЗРК в районе населенного пункта Желобок. По ней был нанесен удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

В результате попадания были полностью уничтожены две пусковые установки Patriot, а также радиолокационная станция западного производства AN/MPQ-65.

Ранее сообщалось, что расчет ОТРК «Искандер-М» поразил самолет Су-24 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

