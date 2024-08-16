Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:34, 16 августа 2024Из жизни

Огромная акула увязалась за рыбаками на байдарках и попала на видео

CBS News: в США за рыбаками на байдарках увязалась огромная акула

В американском штате Калифорния за рыбаками на байдарках увязалась акула-людоед. Инцидент попал на видео, снятое одним из рыбаков, сообщает CBS News.

Один из рыбаков, школьный учитель Иэн Уолтерс, заметил плавник акулы, когда снимал байдарку друга на мобильный телефон. До огромной хищной рыбы, следовавшей за ним, оставалось не больше пяти метров.

Она пару минут преследовала моего приятеля. Мы подплыли ближе друг к другу и увидели, как она сделала круг позади нас и на этот раз увязалась за мной. Мы каким-то образом увели ее в сторону тюленей и еще час или два оглядывались и смотрели, не вернулась ли она. Но все было нормально

Иэн Уолтерс
Материалы по теме:
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019
Улика из океана Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
5 марта 2020

Судя по размеру плавника и повадкам, это была большая белая акула, также известная как акула-людоед. Ее длина оценивается в четыре метра.

Ранее сообщалось, что ученые назвали животное, которое растерзало трехметровую акулу-людоеда у берегов Австралии. Разорванную пополам тушу заметили в октябре в районе мыса Бриджуотер на южной оконечности материка.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      Румынской гимнастке вручили бронзу Олимпиады-2024 после решения CAS

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

      В МИД заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Киева

      Экс-премьер Британии привал Запад разрешить Киеву бить западным оружием по целям в России

      В Керчи после ракетной атаки признали угрозу ЧС муниципального уровня

      Российские военные поразили украинский Су-24 на аэродроме Днепр

      Зеленский обсудил с членами Совета церквей законопроект о запрете УПЦ

      Арестованный на Украине депутат написал письмо Яшину и рассказал о побоях

      Четырехметровый питон проглотил женщину по плечи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше