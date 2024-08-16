Огромная акула увязалась за рыбаками на байдарках и попала на видео

CBS News: в США за рыбаками на байдарках увязалась огромная акула

В американском штате Калифорния за рыбаками на байдарках увязалась акула-людоед. Инцидент попал на видео, снятое одним из рыбаков, сообщает CBS News.

Один из рыбаков, школьный учитель Иэн Уолтерс, заметил плавник акулы, когда снимал байдарку друга на мобильный телефон. До огромной хищной рыбы, следовавшей за ним, оставалось не больше пяти метров.

Она пару минут преследовала моего приятеля. Мы подплыли ближе друг к другу и увидели, как она сделала круг позади нас и на этот раз увязалась за мной. Мы каким-то образом увели ее в сторону тюленей и еще час или два оглядывались и смотрели, не вернулась ли она. Но все было нормально Иэн Уолтерс

Судя по размеру плавника и повадкам, это была большая белая акула, также известная как акула-людоед. Ее длина оценивается в четыре метра.

Ранее сообщалось, что ученые назвали животное, которое растерзало трехметровую акулу-людоеда у берегов Австралии. Разорванную пополам тушу заметили в октябре в районе мыса Бриджуотер на южной оконечности материка.