Полицейские похищали деньги россиян из криптобиржи по поддельным решениям суда и попались

В Москве осудят экс-силовиков, похищавших деньги клиентов криптобиржи Garantex

В Москве осудят трех бывших полицейских, которые обвиняются в хищении денежных средств россиян из криптовалютной биржи Garantex в «Москва-Сити» по поддельным решениям одного из столичных судов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет об экс-следователе Антонине Шакиной, а также о двух бывших оперативниках бюро специальных технических мероприятий — Ренате Бахтиеве и Леониде Голубеве. Все они были задержаны в октябре 2023 года и заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество»), а Шакиной и Бахтиеву – еще и по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 327 («Подделка документов») УК РФ.

По версии следствия, бывшие сотрудники МВД вместе с жительницей Элисты Лилией Элешовой участвовали в схеме по хищению активов клиентов криптобиржи, которую разработал их коллега Роман Морев. Всего они успели похитить 6,2 миллиона рублей, принадлежащие двум потерпевшим, и попытались похитить еще 24,8 миллиона путем перевода денег другого клиента на аккаунт Дениса Потапкина. Последний перевод злоумышленники обналичить не успели, так как были задержаны правоохранительными органами.

В ходе следствия вину по делу частично признала только Шакина. Уголовные дела в отношении Морева и Потапкина выделены в отдельное производство — на данный момент они оба скрываются за границей и объявлены в международный розыск.

Ранее до суда дошло дело о крупнейших в истории России взятках, возбужденное в отношении 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева и его сообщницы. Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы обвиняется в десяти эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий.

