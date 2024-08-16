Россиянин отрубил голову инвалиду, совратил школьницу и уехал на СВО до приговора

Ura.ru: житель города Сатки отрубил голову инвалиду и уехал на СВО до приговора

Житель города Сатки Челябинской области Сергей Трифанов отрубил голову инвалиду, совратил 17-летнюю школьницу и уехал на специальную военную операцию (СВО) до приговора суда. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным агентства, следователи установили, что 28-летний россиянин и его сообщник избили беззащитного мужчину, вымогая у него деньги. Они сняли с его банковской карты 400 тысяч рублей, а потом забили инвалида до смерти.

Через несколько дней их жертву объявили в розыск. Злоумышленники тогда вернулись на место преступления, раскопали тело и отрубили ему голову, чтобы помешать опознанию. Мужчин задержали в 2022 году.

Правоохранители тогда же выяснили, что Трифанов склонял к сексу за деньги свою подчиненную, старшеклассницу. Его обвиняли по нескольким статьям.

Источник Ura.ru, знакомый с ситуацией, рассказал, что житель Челябинской области и его подельник подписали контракты с Минобороны и отправились на фронт. «В настоящее время уголовное дело в их отношении приостановлено», — заверил собеседник.

В региональном управлении Следственного комитета России информацию не комментировали.

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