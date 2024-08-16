Посол Антонов: США в ситуации с «Потоками» легитимизируют терроризм

США своей реакцией на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» подспудно легитимизируют терроризм. В этом правительство североамериканской страны уличил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Фактически речь идет о подспудной легитимизации терроризма, даже когда дело касается территории союзников. По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул посол.

Он отметил, что американские чиновники заняли «удобную позицию наблюдателей», переложив всю ответственность на Украину. При этом сами они ничего не сделали для установления истины, подчеркнул Антонов.

По информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным издания, диверсию на газопроводах в Киеве начали обсуждать за несколько месяцев до этого, в мае 2022 года.