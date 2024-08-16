Суд начал рассмотрение ходатайств о продлении ареста обвиняемым в нападении на «Крокус»

В Москве суд рассматривает продление ареста обвиняемым в нападении на «Крокус»

В Москве суд приступил к рассмотрению ходатайств следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ходатайства рассматривает Басманный районный суд. Речь идет об исполнителях теракта Далерджоне Мирзоеве, Шамсидине Фаридуни, Мухаммадсобире Файзове и Саидакрами Рачабализоде (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уточняет ТАСС. Срок ареста обвиняемых истекает 22 августа.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. Они открыли огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.