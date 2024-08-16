Суд рассмотрит продление ареста исполнителям теракта в «Крокусе» в закрытом режиме

Продление ареста обвиняемым в нападении на «Крокус» рассмотрят в закрытом режиме

Басманный районный суд Москвы рассматривает продление ареста исполнителям теракта в «Крокусе» в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие ходатайствовало о проведении заседения по продлению меры пресечения Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)) в закрытом режиме. Суд удовлетворил его.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. Они открыли огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.