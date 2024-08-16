Среда обитания
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19:28, 16 августа 2024Среда обитания

В Москве почистят реки

В Москве проведут работы по очистке акваторий и углублению дна причалов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В московских реках проведут работы по очистке акватории, также собираются углубить дно у причалов. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, его слова приводит ТАСС.

«До завершения навигации организуем углубление дна четырех причалов для безопасного подхода и швартовки судов, очистку акваторий», — рассказал он. Бирюков добавил, что работы будут проводить по утрам в будни, чтобы не мешать навигации. Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.

Сначала водолазы обследуют дно, а затем уже с баржи с помощью специального крана из воды будут доставать мусор, его утилизируют. На причалах, где недостаточно глубоко для теплоходов, уберут часть грунта со дна. Его высушат, а затем отвезут на специальные полигоны.

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      Платон Щукин
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