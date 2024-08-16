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13:18, 16 августа 2024Бывший СССР

В Раде отвергли обмен пленными в формате «всех на всех»

Омбудсмен Украины Лубинец: обмена в формате «всех на всех» не будет
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обмена пленными между Россией и Украиной в формате «всех на всех» в ближайшее время не будет. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Liga.NET.

Лубинец прокомментировал ситуацию с обменом пленными после начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, Киев делает все возможное, чтобы состоялись крупные обмены военнопленными.

«Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю», — отверг вероятность обмена украинский омбудсмен. При этом он понадеялся, что стороны смогут договориться о принципах проведения обменных процессов.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о начале переговоров с Россией об обмене пленными. Ведомство подтвердило информацию изданию Financial Times.

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      Юрий Леонов
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