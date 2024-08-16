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20:32, 16 августа 2024Забота о себе

В сети перечислили самые мерзкие запахи

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети перечислили запахи, которые считают самыми мерзкими. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

По словам одного из подписчиков форума, самый отвратительный запах в его жизни издавала морозильная камера, которая была заперта на замок и отключена от сети много лет.

Никто точно не знал, сколько лет она простояла так. Мы не знали, пусто там или в ней что-то было. Наконец решили от нее избавиться. Как только мы открыли замок, раздался шипящий звук и нас всех начало тошнить. Запах будто покрыл нам языки, мы отступили в ужасе. Когда кто-то набрался смелости и открыл морозилку, там плавал целый мир. Единственное, что мы смогли узнать, — это пластиковое плетение мешка для картофеля. Все остальное было просто жижей

where_is_the_cheeseпользователь Reddit

Еще один пользователь вспомнил, как кошка помочилась в его тостер, что обнаружилось только после включения.

Сомнений нет, за прошедшие 45 лет я не чувствовал ничего хуже, чем запах горелой кошачьей мочи. И да, тостером я больше никогда не пользовался

yeetintongпользователь Reddit
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Другой пользователь, работающий ветеринаром, рассказал о запахе, который можно почувствовать при лечении собак с инфекцией перианальных желез. Он уточнил, что в процессе лечения на эти железы нужно сильно нажимать.

Выходит гной, но пахнет намного хуже гноя, и не дай бог, чтобы эта штука попала на вашу одежду, потому что лучше сжечь одежду, чем пытаться ее отстирать

Time-Occasion2400пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины вспомнили о самых странных комплиментах, которые получали от партнеров или посторонних людей. Многие пользователи рассказали, что часто слышали неудачные комплименты их цвету глаз — некоторые из них были больше похожи на оскорбления.

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      Александра Лисица
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