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07:30, 16 августа 2024Забота о себе

Женщинам назвали правила секса с мужчинами с большим пенисом

Фото: lookstudio / freepik

Если у партнера большой пенис, заниматься с ним сексом надо только в полностью возбужденном состоянии, посоветовала сексолог Трейси Кокс. Способы избежать дискомфорта при интимной близости она назвала женщинам в авторской колонке для Daily Mail.

Кокс рассказала, что сильное возбуждение необходимо для облегчения процесса проникновения. Во время прелюдии выработается достаточное количество смазки, что позволит избежать боли.

Еще одна рекомендация специалистки — попробовать разные углы проникновения, чтобы понять, какой из них удобнее. При этом партнер должен двигаться медленно и нежно, останавливаясь на каждом этапе, чтобы тело женщины привыкло к размерам его гениталий. Если же половой член мужчины действительно большой, полное проникновение может быть невозможно, и это стоит учитывать при интимной близости, добавила Кокс.

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Также она рекомендовала при необходимости не стесняться использовать хорошую смазку и выбирать максимально комфортные секс-позы. «Попробуйте расположиться сверху, чтобы контролировать глубину толчков, или расположитесь на боку лицом друг к другу, положив ногу ему на бедра. В миссионерской позе плотно смыкайте ноги, чтобы свести к минимуму доступ, когда он будет двигаться», — объяснила сексолог.

Ранее Кокс посоветовала женщинам не верить всему, что они до этого знали о сексе. Она также призвала не считать порнофильмы пособием по получению удовольствия от секса и достижению оргазма.

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      Наталья Обрядина
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