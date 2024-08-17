Иран заявил об интересе к транзиту российского газа

Посол Ирана Джалали заявил об интересе страны к транзиту газа из России

Власти Ирана заинтересованы в работе с Москвой в рамках транзита российского газа через территорию страны. Об этом на Каспийском форуме в Астрахани заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия в прошлом году заняла первое место по внешним инвестициям в Иран, хотя и не сообщил конкретную сумму и проекты, на которые выделялись деньги.

Месяц назад министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи анонсировал скорое подписание соглашения сроком на 30 лет, согласно которому поставки российского природного газа в страну могут составить 110 миллиардов кубометров в год. В случае реализации сценария Тегеран станет крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России.

Детали этого соглашения неизвестны, однако заранее понятно, что оно будет отличаться от контрактов, заключенных с европейскими странами или Китаем. Дело в том, что Иран обладает одними из крупнейших в мире запасов природного газа и сам при развитии соответствующей инфраструктуры и снятии санкций готов стать крупным экспортером.

Газ из России стране может быть интересен в рамках своповых соглашений (Россия поставляет газ на север страны, а часть иранского газа, добытого на юге, считается российской) или для транзита, на котором Тегеран может заработать.