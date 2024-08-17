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15:09, 17 августа 2024Силовые структуры

Россиянка устроила фейерверк и пожар в трех торговых центрах и попалась полиции

В Ростове задержали женщину, устроившую фейерверк и пожар в трех ТЦ

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, устроившую фейерверк и пожар в трех торговых центрах (ТЦ) Ростова-на-Дону. Она могла действовать по указанию мошенников, сообщает Baza.

По предварительным данным, задержанная устроила два фейерверка в ТЦ «Орбита» и «Парк». В первом залпы начались между рядов супермаркета, а во втором — в магазине электроники. Кроме того, незадолго до этого в другом ростовском ТЦ начался небольшой пожар, а на камеры видеонаблюдения попала та же злоумышленница, оставляющая пакет с фейерверком в глубине зала.

Свои действия женщина снимала на телефон. Силовики полагают, что она могла действовать по заданию мошенников.

Ранее мужчина захотел сжечь кафе знакомого в Сочи за долги, но перепутал здания и устроил пожар в соседнем заведении.

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      Олеся Мицкевич
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