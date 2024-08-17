В метро Москвы решили проблему с гермодверью

Московское метро решило проблему с гермодверью на станции «Арбатская»

Проблема с гермодверью на станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена решена, переход открыт, а пересадка осуществляется в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала департамента транспорта Москвы.

Гермозатвор начал закрываться в одном из переходов станции. По данным ведомства, произошло кратковременное срабатывание системы управления затвором, что потребовало регулировки.

На это время переход был закрыт, а пересадка проводилась через станцию «Боровицкая». До того, как сотрудники огородили барьерами место происшествия, пассажиры перелезали через гермодвери.

Ранее на этой неделе движение на Арбатско-Покровской линии приостанавливалось на перегоне от станции «Партизанская» до станции «Щелковская» из-за человека на путях.