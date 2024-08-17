Трамп обратился за помощью к победившей на дебатах Харрис экс-демократу

NYT: Трамп обратился к экс-демократу для помощи с дебатами

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обратился за помощью к экс-конгрессмвумен от демократов Тулси Габбард, чтобы подготовиться к дебатам с Камалой Харрис, сообщает The New York Times.

До этого Габбард сама сталкивалась с вице-президентом Харрис во время демократических праймериз на предыдущих выборах. Тогда, как отмечает газета, конгрессвумен победила нынешнего кандидата от демократов на дебатах, раскритиковав ее деятельность на посту прокурора Сан-Франциско.

Штаб Трампа подтвердил факт встречи двух политиков, но заверил, что республиканцу не нужна помощь.

Ранее нынешний американский лидер Джо Байден, который вышел из гонки, усомнился в мирной передаче власти в случае победы Трампа на выборах. «Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — подчеркнул он.