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08:34, 17 августа 2024Мир

Трамп обратился за помощью к победившей на дебатах Харрис экс-демократу

NYT: Трамп обратился к экс-демократу для помощи с дебатами
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обратился за помощью к экс-конгрессмвумен от демократов Тулси Габбард, чтобы подготовиться к дебатам с Камалой Харрис, сообщает The New York Times.

До этого Габбард сама сталкивалась с вице-президентом Харрис во время демократических праймериз на предыдущих выборах. Тогда, как отмечает газета, конгрессвумен победила нынешнего кандидата от демократов на дебатах, раскритиковав ее деятельность на посту прокурора Сан-Франциско.

Штаб Трампа подтвердил факт встречи двух политиков, но заверил, что республиканцу не нужна помощь.

Ранее нынешний американский лидер Джо Байден, который вышел из гонки, усомнился в мирной передаче власти в случае победы Трампа на выборах. «Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — подчеркнул он.

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      Сергей Грехов
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