В США раскрыли подробности о нападении ВСУ на Курскую область

Украина задействовала для нападения на Курскую область десять тысяч военных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки западных экспертов.
В статье утверждается, что шесть тысяч бойцов принимали участие в атаке на регион, а еще четыре тысячи выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. По данным издания, подготовка операции началась в начале лета. Тогда украинские беспилотники атаковали различные объекты.
Отмечается, что первыми при нападении шли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены полученными от США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.
Ранее на Западе раскрыли причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог и профессор Гленн Дизен заявил, что альянс принимал участие в подготовке нападения.