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23:00, 17 августа 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли подробности о нападении ВСУ на Курскую область

WSJ: при атаке ВСУ на Курскую область было задействовано 10 тысяч бойцов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина задействовала для нападения на Курскую область десять тысяч военных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки западных экспертов.

В статье утверждается, что шесть тысяч бойцов принимали участие в атаке на регион, а еще четыре тысячи выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. По данным издания, подготовка операции началась в начале лета. Тогда украинские беспилотники атаковали различные объекты.

Отмечается, что первыми при нападении шли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены полученными от США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.

Ранее на Западе раскрыли причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог и профессор Гленн Дизен заявил, что альянс принимал участие в подготовке нападения.

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      Марина Совина
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