В США раскрыли подробности о нападении ВСУ на Курскую область

WSJ: при атаке ВСУ на Курскую область было задействовано 10 тысяч бойцов

Украина задействовала для нападения на Курскую область десять тысяч военных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки западных экспертов.

В статье утверждается, что шесть тысяч бойцов принимали участие в атаке на регион, а еще четыре тысячи выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. По данным издания, подготовка операции началась в начале лета. Тогда украинские беспилотники атаковали различные объекты.

Отмечается, что первыми при нападении шли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были оснащены полученными от США бронеавтомобилями Stryker и немецкими бронемашинами Marder.

Ранее на Западе раскрыли причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область. Норвежский политолог и профессор Гленн Дизен заявил, что альянс принимал участие в подготовке нападения.