В центре Лондона загорелось историческое здание Сомерсет-хаус

В центре Лондона загорелось историческое здание Сомерсет-хаус, где расположен художественный музей. Об этом сообщает пожарная служба британской столицы в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Десять пожарных машин и около 70 пожарных ликвидируют пожар в Сомерсет-хаусе», — отмечается в сообщении.

Причина пожара на данный момент неизвестна. Также возле здания затруднено автомобильное движение.

6 августа мужчина захотел сжечь кафе знакомого в Сочи за долги, но перепутал здания и устроил пожар в соседнем заведении. По данным ведомства, сообщение о пожаре в кафе на Сочинском шоссе поступило в полицию накануне ночью. Во время разговора с полицейскими злоумышленник заявил, что хотел отомстить знакомому, который не возвращал ему долг, и поджечь его кафе. В итоге он перепутал здание и сжег заведение, принадлежащее другому человеку.