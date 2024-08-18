Ирина Хакамада перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Российский политический деятель, бизнес-тренер и публицистка Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Хакамада получила сообщение в мессенджере якобы от близкой подруги. Та попросила бизнес-тренера перевести ей 400 тысяч рублей. Хакамада выполнила эту просьбу. При этом, отмечает издание, счет получателя принадлежал неизвестному Хакамаде человеку.

Позднее публицистка созвонилась со знакомой и узнала, что та не просила у Хакамады денег. Бизнес-тренер обратилась в полицию по факту случившегося.

Ранее стало известно, что мошенники обманули известную российскую певицу Ларису Долину. Сообщалось, что она отдала злоумышленникам 100 миллионов рублей, а также продала им квартиру.