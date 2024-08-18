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13:56, 18 августа 2024Интернет и СМИ

Информация о загрязнении Крыма полигоном для ТКО не подтвердилась

Сообщения о загрязнении Крыма полигоном для ТКО не подтвердились

Фото: Константин Михальчевский /  РИА Новости

Информация о том, что российские власти загрязняют Крым, не подтвердились. Соответствующее сообщение распространил Центр национального сопротивления Украины.

В публикации говорится, что Россия строит в Белогорском районе Крыма объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), который превратится в очередную бесконтрольную свалку и опасным объектом. В центре также заявили, что Белогорский район под руководством российских властей стал особенно загрязненным, а уровень радиации на его территории превышает все допустимые нормы.

Российский экологический оператор сообщал в марте, что проект полигона для ТКО в Крыму станет единственным в стране, который закроет всю потребность региона по размещению отходов, остальные полигоны будут закрыты.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что вопросы, связанные с утилизацией и переработкой ТКО, очень важны для Крыма как курортного региона. Он отмечал, что проект полигона позволит решить давнюю проблему утилизации ТКО и поспособствует достижению показателей, установленных национальным проектом «Экология».

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Информация о том, что Россия загрязняет Крым, не получила широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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