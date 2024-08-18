В России ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ на Курскую область

Джабаров: части ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, будут уничтожены

Все части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию России, будут уничтожены или взяты в плен, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова мэра Львова Андрея Садового о страшной цене за атаку ВСУ на Курскую область.

«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — прокомментировал Джабаров.

Ранее мэр украинского города Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ. «Операция ВСУ имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», — написал градоначальник.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.