Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 18 августа 2024Россия

В России ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ на Курскую область

Джабаров: части ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, будут уничтожены

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Все части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию России, будут уничтожены или взяты в плен, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на слова мэра Львова Андрея Садового о страшной цене за атаку ВСУ на Курскую область.

«Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну либо будут уничтожены, либо взяты в плен», — прокомментировал Джабаров.

Ранее мэр украинского города Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) высказался о нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ. «Операция ВСУ имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», — написал градоначальник.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      МАГАТЭ подтвердило скорый визит своего главы на Курскую АЭС

      В России ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ на Курскую область

      В США назвали возможную причину поражения Трампа на выборах

      Украинская легкоатлетка обратилась к националистам по поводу русского языка

      В США оценили вероятность переговоров России и Украины

      Курский депутат и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек

      Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Москве

      Глава РПЛ оценил нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» о судьях

      Путин прилетел в Азербайджан с государственным визитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше