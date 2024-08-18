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15:11, 18 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о помощи солдат ВСУ жителям Курской области не подтвердилось

В сети распространили фейк о том, что бойцы ВСУ помогают жителям Курской области

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В соцсетях появилось видео, на котором солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает мальчику еду. В публикациях говорится, что украинские военные не бросают жителей Курской области, в отличие от российских властей.

Информация о том, что солдаты ВСУ помогают гражданским людям в Курской области, обеспечивают их водой и едой, не соответствует действительности. С того момента, как украинская армия оказалась в российском регионе, бойцы ВСУ совершили множество преступлений против населения. Так, несколько военных издевались над 74-летним жителем села Гоголевка в Суджанском районе: копируя немецких солдат, они говорили, чтобы «русский Иван шел пить водку».

Кроме того, солдаты ВСУ расстреляли автомобиль, в котором ехали беременная женщина и ее полуторагодовалый сын. Спасти женщину не удалось.

Также украинские военные ударили беспилотником по автомобилю скорой помощи. Жертвами атаки стали водитель и фельдшер, врач получил ранения.

Сообщение о том, что украинские военные помогают жителям Курской области, не распространилось в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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