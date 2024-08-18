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10:23, 18 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о прорыве российских военных под Угледаром

Российские войска совершили прорыв под Угледаром по южно-донецкому направлению

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные совершили мощный прорыв под Угледаром. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

По южно-донецкому направлению солдаты перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Уточняется, что российские войска заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра. Они закрепились вдоль трассы в районе ее пересечения с балкой Икряная.

Ранее стало известно, что российские солдаты перерезали важнейшие пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Военный аналитик Алексей Суконкин отметил, что проезд украинских машин по участку автодороги О-0532 Угледар-Константиновка-Марьбинка невозможен. В связи с этим он предложил бойцам 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре сдаваться в плен, если они хотят сохранить жизнь.

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      Мария Винар
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