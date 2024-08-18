Умер озвучивший Гомера Симпсона российский актер

Актер дубляжа Борис Быстров, озвучивший Гомера Симпсона, умер на 80-м году жизни

На 80-м году жизни умер известный российский актер дубляжа Борис Быстров. Об этом сообщил Telegram-канала «Кинопоиск».

Сообщается, что о кончине актера сообщила его жена Ирина Савина. Другие подробности не приводятся.

Быстров известен во многом благодаря озвучке одного из главных героев мультипликационного сериала «Симпсоны» Гомера Симпсона. Кроме того, он озвучивал героев мультсериала «Футурама», персонажа императора Палпатина в киносаге «Звездные войны», а также персонажей в ряде видеоигр. Быстров работал актером дубляжа с 1970-х годов.

В 2001 году Быстров получил звание народного артиста России.