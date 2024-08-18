В Польше заявили о провале попыток Украины убедить Запад разрешить удары по России

Глава МВД Польши Семоняк: Киев не смог убедить союзников разрешить удары по РФ

Украине не удалось убедить западных союзников разрешить использовать переданное ими оружие для ударов по территории России после нападения на Курскую область. Об этом рассказал министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в интервью Reuters.

По его словам, атака на российский регион никак не повлияет на позицию партнеров Киева по этому вопросу. Семоняк подчеркнул, что Запад по-прежнему выступает против эскалации.

Ранее стало известно, что США проигнорировали запрос Великобритании относительно их позиции по ударам дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Сообщалось, что британская сторона была готова разрешить Украине использовать вооружение для таких целей, но хотела узнать мнение союзников и получить одобрение у Вашингтона. Однако запрос «застрял в системе» и уже более месяца остается без ответа.