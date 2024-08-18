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11:45, 18 августа 2024Россия

В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

Глава парламента Крыма: не стоит доверять инициативам Запада о мире на Украине

Фото: Reuters

Не стоит доверять инициативам Запада о мире на Украине. Предложения западных стран о мирном урегулировании конфликта оценил глава парламента Крыма Владимир Константинов, назвав их пропагандистской и информационной уловкой, передает РИА Новости.

«Нужно иметь в виду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" — это ложь», — обозначил Константинов.

Политик заявил, что высказанные ранее Западом слова о сложностях украинской армии оказались ложью, так как затем произошла атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. «Поэтому все эти разговоры о мире, все это часть очень крупной серьезной информационной войны», — подчеркнул Константинов.

Он высказал мнение, что украинский конфликт Запад продолжит финансировать до тех пор, пока «на Украину не начнут падать беспилотники и приходить гробы с военными ВСУ».

«Украинский конфликт мало чем отличается в сознании людей, живущих в западных странах, от войны в Ливии, Ираке. Потому что это не касается их. Вот если коснется, ситуация кардинально поменяется, и в отношении их избирателей, и в отношении их ко всем происходящим событиям», — заключил Константинов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности диалога с Киевом. Он обозначил, что с теми, кто атакует мирное население, не о чем говорить. По мнению Путина, Украина стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада, который «с нами воюет».

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      Елена Торубарова
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