В США выдвинули критика помощи Украине кандидатом в президенты

Зеленая партия США выдвинула экоактивистку Джилл Стайн кандидатом в президенты

Зеленая партия США выдвинула врача, экоактивиста и противника оказания военной и финансовой помощи Украине Джилл Стайн кандидатом в президенты страны. Данное решение было принято по итогам съезда партии, трансляция которого велась на YouTube.

Мероприятие прошло в формате видеосвязи. 267 человек поддержали кандидатуру Стайн. «Таким образом она официально становится кандидатом в президенты», — сообщил ведущий трансляции.

74-летняя Стайн уже выдвигалась в президенты США в 2016 году — тогда ей удалось набрать один процент голосов. По мнению ряда американских СМИ, она оттянула голоса избирателей, которые могли бы отойти Хиллари Клинтон, что позволило бы ей одержать победу над Дональдом Трампом.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал Камалу Харрис и ее план по борьбе с инфляцией. По его словам, вице-президент Харрис находится на своей должности уже более трех лет, однако за это время она ничего не сделала для борьбы с этой проблемой.