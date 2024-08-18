В США заявили об изменении роли Байдена на съезд Демпартии

NBC: на съезде Демократической партии Байден поддержит Харрис

Роль президента США Джо Байдена на предстоящем национальном съезде Демократической партии серьезно изменилась после его выхода из предвыборной гонки. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, участие американского лидера будет посвящено поддержке его преемницы вице-президента Камалы Харрис. Кроме того, ожидается, что Байден даст понять, что он по-прежнему считает кандидата от республиканцев Дональда Трампа представляет серьезную угрозу для американской демократии.

Ранее Джо Байден усомнился в мирной передаче власти в случае победы Трампа на выборах. «Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — подчеркнул он.