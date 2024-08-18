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03:59, 18 августа 2024Мир

В западной стране захотели приравнять женоненавистничество к терроризму

The Telegraph: британские власти могут приравнять мизогинию к терроризму

Фото: Pedro Carballo / Unsplash

Власти Великобритании пересмотрят стратегию противодействия экстремизму для борьбы с мизогинией и могут приравнять женоненавистничество к терроризму. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно информации газеты, глава Министерства внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию противодействия экстремизму, чтобы в срочном порядке устранить пробелы в позиции правительства.

«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», — говорится в статье, отмечая, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.

По данным The Telegraph, пересмотр закончится осенью и ляжет в основу новой стратегии противодействия экстремизму, которую МВД собирается представить в начале 2025 года.

Ранее порядка 14 тысяч жителей Великобритании потребовали от властей выплат из-за осложнений, вызванными вакцинами от COVID-19. Среди последствий вакцинации были названы инсульт, воспаление спинного мозга, сердечный приступ.

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      Маргарита Пименова
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