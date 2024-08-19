«Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

Британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты

Британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты у берегов Сицилии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Сооснователь компании по разработке ПО Autonomy, известный также как «британский Билл Гейтс», был на борту парусного судна Bayesian, когда оно потерпело крушение недалеко от города Портичелло. В списке пассажиров яхты 22 человека, большинство из них — граждане Великобритании. Сообщается, что причиной катастрофы суперяхты стал налетевший смерч.

Известно, что в числе спасенных пассажиров супруга бизнесмена Анджела Бакарес. На данный момент пропавшими без вести числятся 6 человек, включая Линча. Еще одного пострадавшего спасти не удалось.

Предприниматель основал Autonomy в 1996 году, а в 2011 году компания Линча была продана американской корпорации Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиарда фунтов стерлингов. Сам бизнесмен заработал на сделке 500 миллионов фунтов.

В конце июля во время прогулки на яхте по Москве-реке пропал директор по маркетингу Московской биржи Георгий Чибисов. Знакомые топ-менеджера сообщили, что в какой-то момент тот вышел на палубу и упал в воду. Тело Чибисова было обнаружено в реке только на следующий день.