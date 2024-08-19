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08:47, 19 августа 2024Мир

Госдеп США заявил о последнем шансе на прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Блинкен: текущие переговоры Израиля и ХАМАС могут стать последним шансом на мир

Фото: Amir Cohen / Reuters

Текущие переговоры Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня могут стать последним шансом на мир. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по приезде в Израиль, передает портал Euractiv.

«Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября [2023 года], и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Блинкен добавил, что обеим сторонам необходимо прекратить избегать тему переговоров и урегулирования конфликта.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что ХАМАС отказалось от сделки с Израилем о прекращении огня «из-за новых условий», которые выдвигает Тель-Авив. В частности, проблемы возникли вокруг Филадельфийского коридора — узкой территории на границе Египта с сектором Газа. Израильская сторона требует на переговорах оставить данную территорию под своим контролем, в то время как палестинское движение называет данное требование неприемлемым.

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      Максим Габриелян
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