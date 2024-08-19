Рианна показала внешность без макияжа на видео в бикини

Певица Рианна показала внешность без макияжа на видео в бикини

Барбадосская певица Рианна показала естественную внешность на видео с отдыха. Роликом она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала ролик, на котором пьет алкогольные шоты в компании друзей. Исполнительницу запечатлели в блестящем бикини в баре Thunder Bay Beach, расположенном на Барбадосе. Из аксессуаров на ней были бриллиантовые серьги-гвоздики и несколько золотых браслетов, а от макияжа и укладки она отказалась.

«Дамы, пейте до дна!» — говорит Рианна в видео.

В июле Рианна попала на обложку журнала Perfect в бикини.