Рита Ора показала фигуру в ярком кружевном нижнем белье

Певица Рита Ора показала фигуру в красном кружевном нижнем белье

Британская певица Рита Ора поделилась снимками и видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость показала фигуру на камеру, позируя в нижнем белье ярко-красного цвета. Кружевной комплект дополнили темные колготки и туфли на каблуках. При этом волосы исполнительницы были уложены волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Серией снимков Ора поздравила своего мужа, музыкального продюсера Тайку Вайтити с 49-летием.

В июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.