В США умер известный 48-летний российский бодибилдер и актер

На 49-м году скончался российский актер и бодибилдер Евгений Мишин

Российский актер и бодибилдер Евгений Мишин скончался на 49-м году жизни в Лос-Анджелесе, США. Об этом на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил известный американский культурист Дэйв Палумбо.

«Мне очень грустно сообщать, что мой дорогой друг Евгений Мишин скончался в возрасте 48 лет... Причина смерти неизвестна на данный момент», — написал он, отметив, что артист перестал дышать, и медики пытались реанимировать его в течение 45 минут.

Палумбо назвал Мишина «одним из самых верных и преданных людей», которых он когда-либо встречал. «Для меня было честью называть его своим другом. Его будет очень сильно не хватать семье, близким и друзьям. Наши молитвы и любовь с ним», — добавил он.

Евгений Мишин родился в городе Отрадное Ленинградской области в 1976 году. Он пришел в тренажерный зал, будучи подростком. В 1995 году спортсмен одержал победу в чемпионате Санкт-Петербурга, а через неделю стал чемпионом России. Известный бодибилдер и пауэрлифтер принимал участие во многих международных соревнованиях, на которых занимал призовые места. Кроме того, он активно снимался в фильмах и телешоу.

