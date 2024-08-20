Дело российского экс-депутата Пономарева поступило в военный суд

В военный суд поступило дело экс-депутата Пономарева об оправдании терроризма

Дело бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поступило в военный суд. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы получил Второй Западный окружной военный суд. Рассмотрит дело судья Роман Владимиров.

Пономареву вменяется оправдание терроризма и распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

По версии следствия, в 2022 году Пономарев на территории Украины участвовал в интернет-трансляции и дал интервью, во время которого распространил фейки о Российской армии. Также экс-депутат оправдывал терроризм на территории России.

Пономареву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.