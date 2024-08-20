Disney отменил сериал по «Звездным войнам» из-за критики

Disney не продлит сериал по «Звездным войнам» «Аколит» из-за плохих отзывов

Сериал «Аколит», сюжет которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», не будет продлен. Об этом сообщил портал Deadline.

По информации источника, студия Disney отменила второй сезон проекта из-за неоднозначных отзывов от зрителей. Несмотря на рекордные просмотры, недовольство критиков нарастало с каждой новой серией. Финал первого сезона оказался самым низкооцененным продуктом среди всех проектов по «Звездным войнам».

Ранее стало известно, что в новой версии культового сериала «Офис» главного персонажа сыграла женщина.