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14:02, 20 августа 2024Экономика

Названы города с максимальной доходностью от аренды квартир

ЦИАН: сдача жилья в аренду в крупных городах стала приносить рекордные доходы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Арендодатели квартир в Москве и Санкт-Петербурге в июле стали получать доходы на уровне 7,4 и 6,4 процента соответственно. Об этом сообщило ЦИАН со ссылкой на данные «ДОМ.РФ».

Уточняется, что это рекордные значения, зафиксированные с осени 2021 года. В Москве средняя ставка аренды выросла за месяц на 12 процентов, до 98,9 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — на 15 процентов, до 54,3 тысячи рублей. Если говорить в среднем о мегаполисах, то там этот показатель вырос на семь процентов, до 40,1 тысячи рублей. При этом банковские депозиты (нынешние ставки по которым около 17 процентов) все еще опережают арендный бизнес по доходности.

Причиной такого подорожания аренды называют дефицит предложения. Число соответствующих активных объявлений к началу последнего месяца лета упало на 13 процентов.

В настоящее время аренда однокомнатной квартиры в столице в среднем обходится в 68,2 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 44 процента. В Московской и Ленинградской областях средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатного жилья выросла на 8,3 процента за месяц, до 32 тысяч рублей.

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      Кирилл Луцюк
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