Перечислены неочевидные симптомы называемого «тихим убийцей» рака

Онколог Субботин: на рак яичников могут указывать метеоризм и боль внизу живота

Рак яичников сложно выявить на ранней стадии, но насторожиться стоит при частом метеоризме, тянущих болях внизу живота и ряде других безобидных на первый взгляд симптомов, считает акушер-гинеколог, онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Субботин. Эти и некоторые другие неочевидные признаки угрожающего жизни заболевания врач перечислил «Газете.Ru».

Субботин обратил внимание на то, что рак яичников часто называют «тихим убийцей», потому что он долгое время маскируется под другие заболевания. В связи с этим врач посоветовал в первую очередь обращать внимание на такие признаки, как вздутие, метеоризм, чувство боли и тяжести внизу живота, которые то появляются, то исчезают без причины.

Также, по словам онколога, на заболевание могут указывать нарушения мочеиспускания и перистальтики кишечника. Частые позывы к мочеиспусканию и запоры он объяснил разрастанием опухоли в яичниках и сдавливанием соседних органов — мочевого пузыря и прямой кишки.

«Сильная интоксикация, частые приступы тошноты, быстро наступающее чувство насыщения при уменьшенной порции еды, слабость и истощение организма — сопутствующие симптомы возможного онкозаболевания», — рассказал Субботин. По его словам, на поздних стадиях этого вида рака может скапливаться жидкость в брюшной полости.

Ранее онколог, доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев предупредил, что лишний вес является одним из факторов, повышающих риск развития рака яичников. По его словам, большинство онкологических заболеваний у женщин, включая рак груди и яичников, зависит от активности половых гормонов эстрогенов, которые, в свою очередь, вырабатываются яичниками и надпочечниками и скапливаются в жировой ткани.