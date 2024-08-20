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19:11, 20 августа 2024Культура

Режиссер «Джокера» ответил на вопрос о третьей части фильма

Режиссер Тодд Филлипс заявил, что не собирается снимать третьего «Джокера»

Фото: Jerod Harris / Getty Images

Создатель двух фильмов о Джокере Тодд Филлипс прокомментировал вероятность выхода третьей части. Об этом он сообщил в интервью изданию Variety, приуроченному к выходу картины «Джокер: безумие на двоих».

По словам постановщика, ему понравилось работать над этим проектом, однако он попросту не знает, о чем могла бы повествовать третья картина.

«Было весело играть в этакой песочнице ради этих двух фильмов, но, мне кажется, что мы сказали все, что хотели сказать в этой истории», — заявил Филлипс.

Ранее стало известно, что продолжение нашумевшего триллера «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли снято в жанре мюзикла, а компанию Фениксу на площадке составила певица Леди Гага.

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      Андрей Шеньшаков
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