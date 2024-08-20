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11:35, 20 августа 2024Забота о себе

Россиян призвали не игнорировать частые приступы лени

Психолог Дарья Якуба назвала лень симптомом анемии и депрессии

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Частые приступы лени могут быть одним из симптомов серьезных заболеваний, включая анемию и депрессию, предупредила психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба. О каких еще болезнях может говорить лень, она рассказала «Ленте.ру».

Психолог указала, что любой выспавшийся человек без проблем со здоровьем активен. Внезапная лень же может быть проявлением различных заболеваний: анемии, гипотиреоза, сахарного диабета, депрессии, болезней печени, почек и других. Это состояние появляется как защитный механизм, предостерегая организм от лишнего расхода сил, подчеркнула она.

Также проявлением физиологической природы лени может быть переутомление, когда человек, например, очень много сил потратил на выполнение какой-то физической или высокоинтеллектуальной работы. Пока он не восстановится, не отдохнет достаточное количество времени, не восполнит ресурсы организма, он будет сталкиваться с ленью

Дарья Якубапсихолог

Если человек чувствует лень в течение двух недель или дольше, психолог рекомендовала обратиться к терапевту, чтобы исключить соматические, то есть физиологические причины лени. Если проблем с физиологическим здоровьем нет, а человек продолжает ощущать лень, стоит обратиться к психологу, чтобы выяснить причины такого состояния.

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Психологические трудности, вызывающие лень, тоже могут быть разными. По словам специалистки, такое состояние появляется, если у человека нет интереса к делу или событию, которому нужно посвятить время и силы. «Если приходится делать что-либо без интереса, а лишь потому, что надо. Лень может возникать и в случаях, когда заранее известно, что предстоящее дело будет очень энергозатратным физически или психологически. Проблемы с самооценкой, неуверенность, страх неудачи или осуждения тоже могут вызывать состояние, когда нет желания что-либо делать», — подытожила она.

Ранее психолог Райан Султан рекомендовал быть осторожным любителям долго лежать в кровати, которое в сети уже назвали «гниением в постели». По его словам, хотя этот тренд может дать передышку от давления современной жизни, он может быть и признаком депрессии.

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      Наталья Обрядина
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