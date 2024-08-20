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11:29, 20 августа 2024Культура

Российский актер погиб в боях в Курской области

Российский актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области

42-летний российский актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении. Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги, пишет aif.ru.

Отмечается, что артист опубликовал последний пост в соцсетях 31 июля. У него осталась дочь-подросток.

Евгений Шишов родился в 1982 году. На экранах он появлялся в таких проектах, как «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский», и другие.

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      Варвара Кошечкина
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