Российский актер погиб в боях в Курской области

42-летний российский актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области. Об этом сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».
«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении. Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги, пишет aif.ru.
Отмечается, что артист опубликовал последний пост в соцсетях 31 июля. У него осталась дочь-подросток.
Евгений Шишов родился в 1982 году. На экранах он появлялся в таких проектах, как «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский», и другие.