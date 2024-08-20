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09:45, 20 августа 2024Россия

Российский школьник упал замертво рядом с электросамокатом

В петербургском Парголово школьник упал замертво рядом с электросамокатом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В петербургском поселке Парголово десятилетний школьник упал замертво рядом с электросамокатом. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, мальчик приехал в гости к бабушке с другими членами семьи. Ребенок взял самокат у родственников и отправился кататься на нем без присмотра взрослых.

Учащийся не справился с управлением и влетел в канаву. Прибывшим на место врачам не удалось его реанимировать. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 38-летняя женщина избила десятилетнего школьника и отобрала у него самокат стоимостью 4,5 тысячи рублей. Ребенок получил несколько ушибов, в отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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