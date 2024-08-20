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10:24, 20 августа 2024Культура

Умер актер фильма «Дневной поезд»

Российский и советский актер Юрий Дубов умер на 76-м году жизни
Юрий Дубов

Юрий Дубов. Кадр: «Взвейтесь, соколы, орлами!»

Российский и советский актер Юрий Дубов умер на 76-м году жизни. Об этом говорится на сайте Театрального института имени Щукина.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине артиста театра и кино, мастера художественного слова, профессора кафедры сценической речи Юрия Львовича Дубова», — говорится в сообщении. О смерти артиста стало известно 12 августа, прощание с ним состоялось 17 августа.

Юрий Дубов родился в 1948-м году. В 1970-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина, тогда же был приглашен в труппу Московского театра имени Гоголя, где работал 14 лет, исполнив свыше 20 ролей.

С 2004 года Дубов начал преподавать на кафедре сценической речи в Щукинском театральном институте. Он также сотрудничал с Московской филармонией, где выступал в качестве режиссера литературных программ для молодых артистов. Артист подготовил около 20 сольных программ.

На экране актер появлялся в трех проектах — цирковом фильме-альманахе «Взвейтесь, соколы, орлами!», мелодраме «Дневной поезд» и документальной ленте «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо». Был при жизни удостоен звания «Заслуженный артист России».

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      Варвара Кошечкина
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