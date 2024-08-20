В отношениях Бена Аффлека с бывшей женой увидели любовь

Эксперт раскрыла подробности отношений Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

В отношениях актера Бена Аффлека и его бывшей супруги Дженнифер Гарнер присутствует любовь. Об этом газете Daily Mail рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

По ее мнению, артист видит в экс-жене «безопасную гавань», так как во время общения с Гарнер его «нынешние супружеские проблемы утихают». «Это обычная ситуация, когда возникают проблемы во втором браке, первый может внезапно показаться уютным и знакомым», — сказала она.

Джеймс отметила, что жесты актрисы свидетельствуют о том, что она уважает бывшего супруга и гордится им в сложившихся обстоятельствах. Эксперт подчеркнула, что Гарнер относится к Аффлеку с большой теплотой, а в ее взгляде чувствуется любовь.

Ранее Бен Аффлек отпраздновал день рождения в компании Дженнифер Гарнер. Бывшая жена стала единственным гостем на празднике по случаю 52-летия актера.