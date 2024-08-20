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15:46, 20 августа 2024Бывший СССР

В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

Юрист из США Амстердам назвал закон о запрете УПЦ на Украине религиозной чисткой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Закон о фактическом запрете Украинской православной церкви (УПЦ), принятый Верховной Радой, — это новая страница в нарушении прав человека на Украине. Религиозной чисткой решение украинских законодателей назвал юрист из США Роберт Амстердам.

«Это форма целенаправленной дискриминации, которая ущемляет права миллионов граждан Украины, принадлежащих к старейшей христианской конфессии страны», — говорится в публикации.

Он добавил, что Госслужба по этнополитике и свободе совести, которая будет выяснять природу связи УПЦ с Москвой, может принять ангажированные решения и проигнорировать действия украинской митрополии.

В январе Амстердам пригрозил Киеву санкциями за закон о запрете УПЦ. Тогда юрист пообещал, что, в случае прохождения законопроектом второго чтения, его юридическая фирма Amsterdam&Partners обжалует закон в Европейском суде по правам человека.

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      Глеб Палехов
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