На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

Журналист Чей Боуз заявил, что Украина может полностью потерять Донбасс

Киев может полностью потерять Донбасс. О риске лишиться территорий Украину предупредил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя публикацию шведского военного и политического аналитика Микаэля Вальтерссона в социальной сети X.

Вальтерссон заявил, что на участке фронта в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению западного эксперта, в ближайшее время там может произойти крупномасштабное разрушение нескольких линий обороны ВСУ.

«Украина находится на грани потери всего Донбасса», — отреагировал на его слова Боуз.

Ранее ирландский журналист заявил о негативных последствиях вторжения в Курскую область для ВСУ. Боуз сообщил, что в результате отношение Москвы к Киеву станет жестче. Кроме того, Украина лишится критически важных резервов.