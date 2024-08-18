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16:31, 18 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о негативных последствиях вторжения в Курскую область для ВСУ

Журналист Боуз: вторжение в Курскую область изменит ход украинского конфликта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область будет иметь негативные последствия для Киева. Об этом заявил журналист Чей Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

«Курск изменит ход военного конфликта. Украина лишится критически важных резервов. Отношение к Украине в России ужесточится. Также Киев станет менее способным защищаться на Востоке, где наступление России ускоряется», — порассуждал журналист из США о последствиях вторжения для Украины.

Ранее в США указали на большие потери ВСУ в Курской области. Отмечалось, что украинская армия теряет значительное количество бронетехники, в отличие от России.

С 6 августа Курская область подверглась массовой атаке ВСУ.

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