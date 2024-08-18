В США заявили о негативных последствиях вторжения в Курскую область для ВСУ

Журналист Боуз: вторжение в Курскую область изменит ход украинского конфликта

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область будет иметь негативные последствия для Киева. Об этом заявил журналист Чей Боуз в соцсети X (бывшая Twitter).

«Курск изменит ход военного конфликта. Украина лишится критически важных резервов. Отношение к Украине в России ужесточится. Также Киев станет менее способным защищаться на Востоке, где наступление России ускоряется», — порассуждал журналист из США о последствиях вторжения для Украины.

Ранее в США указали на большие потери ВСУ в Курской области. Отмечалось, что украинская армия теряет значительное количество бронетехники, в отличие от России.

С 6 августа Курская область подверглась массовой атаке ВСУ.

